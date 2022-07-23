Росіяни вдарили по порту Одеси крилатими ракетами, дві збили - речник ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр", йдеться у повідомленні ОК "Південь", яке поширив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", - написав Братчук, вказавши, що це інформація ОК "Південь".
Доповнення
В порту Одеси сталася пожежа після ворожого ракетного удару, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Перед цим в Одесі чули вибухи.
Це сталося після того, як представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна. Представники росії, Туреччини та ООН окремо підписали угоду про експорт українського зерна.
Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».