Россияне ударили по порту Одессы крылатыми ракетами, две сбили - спикер ОВА

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", говорится в сообщении ОК "Юг", которое распространил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта", - написал Братчук, указав, что это информация ОК "Юг" .

Дополнение

В порту Одессы произошел пожар после вражеского ракетного удара, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Перед этим в Одессе слышали взрывы.

Это произошло после того, как представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна. Представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов - «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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