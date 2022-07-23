Россияне ударили по порту Одессы крылатыми ракетами, две сбили - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", говорится в сообщении ОК "Юг", которое распространил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, пишет УНН.
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"Враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта", - написал Братчук, указав, что это информация ОК "Юг" .
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В порту Одессы произошел пожар после вражеского ракетного удара, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Перед этим в Одессе слышали взрывы.
Это произошло после того, как представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна. Представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.
Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов - «Одесса», «Черноморск» и «Южный».