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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36953 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Відразу після підписання "зернового коридору": в порту Одеси пожежа після ворожого удару - нардеп

Відразу після підписання "зернового коридору": в порту Одеси пожежа після ворожого удару - нардеп

Київ • УНН

 • 237281 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. В порту Одеси сталася пожежа після ворожого ракетного удару, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Однак, офіційної інформації наразі немає, передає УНН.

Цитата

"В порту Одеси - пожежа. Ось вам і зерновий коридор", - написав Гончаренко, додавши, що ворог "однією рукою" підписує "договори", "а іншою направляють ракети".

Перед цим в Одесі чули вибухи.

Доповнення

Представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна. Представники росії, Туреччини та ООН окремо підписали угоду про експорт українського зерна.

Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Українські Національні Новини

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