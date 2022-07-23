Відразу після підписання "зернового коридору": в порту Одеси пожежа після ворожого удару - нардеп

Цитата

"В порту Одеси - пожежа. Ось вам і зерновий коридор", - написав Гончаренко, додавши, що ворог "однією рукою" підписує "договори", "а іншою направляють ракети".

Перед цим в Одесі чули вибухи.

Доповнення

Представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна. Представники росії, Туреччини та ООН окремо підписали угоду про експорт українського зерна.

Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».