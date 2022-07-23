Сразу после подписания "зернового коридора": в порту Одессы пожар после вражеского удара - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В порту Одессы произошел пожар после вражеского ракетного удара, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Однако официальной информации пока нет, передает УНН.
Цитата
"В порту Одессы – пожар. Вот вам и зерновой коридор", - написал Гончаренко, добавив, что враг "одной рукой" подписывает "договоры", "а другой направляют ракеты".
Перед этим в Одессе слышали взрывы.
Дополнение
Представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна. Представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.
Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов - «Одесса», «Черноморск» и «Южный».