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09:00 • 25917 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сразу после подписания "зернового коридора": в порту Одессы пожар после вражеского удара - нардеп

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Киев • УНН

 • 237278 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В порту Одессы произошел пожар после вражеского ракетного удара, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Однако официальной информации пока нет, передает УНН.

Цитата

"В порту Одессы – пожар. Вот вам и зерновой коридор", - написал Гончаренко, добавив, что враг "одной рукой" подписывает "договоры", "а другой направляют ракеты".

Перед этим в Одессе слышали взрывы.

Дополнение

Представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна. Представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов - «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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