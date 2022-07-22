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Україна окремо, росія - окремо: у Стамбулі підписали угоди про "зерновий коридор"

Україна окремо, росія - окремо: у Стамбулі підписали угоди про "зерновий коридор"

Київ • УНН

 • 255247 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна, передає УНН.

Деталі

Свої підписи під документом поставили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Також представники росії, Туреччини та ООН окремо підписали угоду про експорт українського зерна.

За даними BBC News Türkçe, Україна розпочне експорт за допомогою лоцманських кораблів.

Зі створенням продовольчого коридору Україна зможе розпочати експорт із повністю підконтрольних їй портів Одеса, Південний та Чорноморськ.

Згідно з угодою, будуть заздалегідь визначені маршрути, якими продовольство доставлятиметься на світові ринки.

При цьому в ЗМІ повідомлялося, що росія дотримуватиметься режиму припинення вогню і не ставитиме під загрозу безпеку кораблів.

Україна ж хоче, щоб російські кораблі в жодному разі не заходили до українських територіальних вод.

Угода також включає контроль за вантажем координаційним центром, який буде створено у Стамбулі.

росія хотіла, щоб ця наглядова місія здійснювалася спільно за участю всіх сторін, а Україна хотіла, щоб вона проходила під наглядом ООН. Остаточна ситуація стане відомою, коли буде оголошено про угоду.

Угода передбачає огляд вантажів суден, що прямують продовольчим коридором, у пунктах, які будуть створені Туреччиною за участю росії.

Росія хоче, щоб ця інспекція переконалася, що вантажні судна, які входять до України, не перевозять зброю та військові вантажі.

У цьому процесі зазначається, що ВМС Туреччини відіграватимуть роль з точки зору угод між сторонами.

Додамо

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що Україна не підписує договір “про вивезення українського зерна” з росією. Це передбачає жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників росії в українських портах не буде.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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