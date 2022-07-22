"Зерновий коридор": у Зеленського заявили, що з рф нічого не підписують - договір з Туреччиною та ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Україна не підписує договір “про вивезення українського зерна” з росією. Це передбачає жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників росії в українських портах не буде. Про це у своєму Twitter написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
Так, в Офісі Президента назвали умови, за яких підписують стамбульський договір щодо вивезення українського зерна.
Цитата
"Україна не підписує жодних документів з росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", - наголосив радник керівника ОП.
Деталі
Подоляк також наголосив, що - жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь.
“Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби”, – додав представник ОП.
Доповнення
22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.
Міністерство закордонних справ наголосило, що українська делегація на переговорах з приводу "зернового коридору" підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України.