"Зерновий коридор": у Зеленського заявили, що з рф нічого не підписують - договір з Туреччиною та ООН

Так, в Офісі Президента назвали умови, за яких підписують стамбульський договір щодо вивезення українського зерна.

Цитата

"Україна не підписує жодних документів з росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", - наголосив радник керівника ОП.

Деталі

Подоляк також наголосив, що - жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь.

“Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби”, – додав представник ОП.

Доповнення

22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

Міністерство закордонних справ наголосило, що українська делегація на переговорах з приводу "зернового коридору" підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України.