В МЗС України назвали, які рішення підтримають у підписанні угоди щодо "зернового коридору"

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"22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі", - повідомив Ніколенко.

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Як зазначив речник МЗС, українська делегація підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Як в МЗС підтвердили, що переговори з приводу "зернового коридору" проведуть в офлайн форматі.

Нагадаємо

Навіть попри онлайн-формат завтрашніх переговорів у Стамбулі угода щодо вивозу зерна все-таки відбудеться. Як припустив нардеп Олексій Гончаренко, не треба виключати ризику, що росіяни "зіскочать" в останній момент.