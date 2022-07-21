В МЗС України назвали, які рішення підтримають у підписанні угоди щодо "зернового коридору"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Українська делегація на переговорах з приводу "зернового коридору" підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі журналісту УНН.
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"22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі", - повідомив Ніколенко.
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Як зазначив речник МЗС, українська делегація підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.
Як в МЗС підтвердили, що переговори з приводу "зернового коридору" проведуть в офлайн форматі.
Нагадаємо
Навіть попри онлайн-формат завтрашніх переговорів у Стамбулі угода щодо вивозу зерна все-таки відбудеться. Як припустив нардеп Олексій Гончаренко, не треба виключати ризику, що росіяни "зіскочать" в останній момент.