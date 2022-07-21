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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Угоду щодо “зернового питання” підпишуть у Стамбулі у п'ятницю – ЗМІ

Угоду щодо “зернового питання” підпишуть у Стамбулі у п'ятницю – ЗМІ

Київ • УНН

 • 177331 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Угода щодо "зернового питання" буде підписана у Стамбулі у п'ятницю, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

В адміністрації президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана повідомили, що у церемонії братиме участь президент Туреччини та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Цитата

"Церемонія відбудеться о 16:30 в офісі Долмабахче. У ній візьмуть участь президент Ердоган та генсек ООН", - повідомили в адміністрації.

Додамо

Раніше повідомлялося, що переговори в Стамбулі пройдуть у форматі “онлайн”. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що незважаючи на це, угода про вивезення зерна все-таки відбудеться.

Народний депутат, член української делегації на переговорах з росією Рустем Умеров заявив, що експорт заблокованого українського зерна відбуватиметься через три порти – "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ". 

Крім того, німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn повідомила про плани транспортувати зерно вантажними потягами з України до портів Німеччини.

Українські Національні Новини

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