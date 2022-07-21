Угоду щодо “зернового питання” підпишуть у Стамбулі у п'ятницю – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Угода щодо "зернового питання" буде підписана у Стамбулі у п'ятницю, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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В адміністрації президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана повідомили, що у церемонії братиме участь президент Туреччини та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
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"Церемонія відбудеться о 16:30 в офісі Долмабахче. У ній візьмуть участь президент Ердоган та генсек ООН", - повідомили в адміністрації.
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Раніше повідомлялося, що переговори в Стамбулі пройдуть у форматі “онлайн”. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що незважаючи на це, угода про вивезення зерна все-таки відбудеться.
Народний депутат, член української делегації на переговорах з росією Рустем Умеров заявив, що експорт заблокованого українського зерна відбуватиметься через три порти – "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".
Крім того, німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn повідомила про плани транспортувати зерно вантажними потягами з України до портів Німеччини.