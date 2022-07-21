Немецкая железная дорога Deutsche Bahn планирует транспортировать зерно из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила о планах транспортировать зерно грузовыми поездами из Украины в порты Германии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В компании сообщили, что видоизменят свою сеть, которая была создана для транспортировки гуманитарной помощи для доставки зерна из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке.
Отмечается, что железная дорога планирует запускать несколько поездов в неделю и значительная часть зерна будет транспортироваться через Румынию и Польшу.
"Мы перевезем как можно больше зерна", – заявил пресс-секретарь компании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспорт украинского зерна будет происходить через три порта - нардеп