Німецька залізниця Deutsche Bahn планує транспортувати зерно з України

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У компанії повідомили, що видозмінять свою мережу, яка була створена для транспортування гуманітарної допомоги для доставлення зерна з України до німецьких портів Росток, Гамбург і Браке.

Зазначається, що залізниця планує запускати кілька потягів на тиждень, і значна частина зерна буде транспортуватися через Румунію та Польщу.

"Ми перевеземо якомога більше зерна", - заявив прессекретар компанії.

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