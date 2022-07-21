Німецька залізниця Deutsche Bahn планує транспортувати зерно з України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn повідомила про плани транспортувати зерно вантажними потягами з України до портів Німеччини. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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У компанії повідомили, що видозмінять свою мережу, яка була створена для транспортування гуманітарної допомоги для доставлення зерна з України до німецьких портів Росток, Гамбург і Браке.
Зазначається, що залізниця планує запускати кілька потягів на тиждень, і значна частина зерна буде транспортуватися через Румунію та Польщу.
"Ми перевеземо якомога більше зерна", - заявив прессекретар компанії.
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