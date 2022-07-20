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Експорт українського зерна буде відбуватися через три порти - нардеп

Експорт українського зерна буде відбуватися через три порти - нардеп

Київ • УНН

 • 195385 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Експорт заблокованого українського зерна буде відбуватися через три порти - "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ". Про це інформує УНН з посиланням на коментар нардепа, члена української делегації на переговорах з росією Рустема Умєрова "Суспільному".

Цитата

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх", - зазначив Умєров.

Деталі

Він також додав, що під час експорту мають дотримуватися усі рекомендації Морських сил та Збройних сил. Спільно з військовими були розроблені безпечні маршрути, по яким будуть проходити всі цивільні судна.

"Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", - сказав нардеп.

Умєров зазначив, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде знаходитися в Стамбулі.

"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння", - наголосив він.

Нагадаємо 

російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід до порту Бейрут (Ліван). Оператор суден – російська компанія "Crane Marine Contractor LLC" (місто астрахань). Однак ліванська влада заборонила їхнє розвантаження.

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