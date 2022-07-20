Окупанти продовжують красти українське зерно та метал: у розвідці повідомили нові деталі

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"У зв’язку з цим, ворожі судна були перенаправлені до Сирії, в порти Латакія та Тартус. Надалі з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки", - ідеться в повідомленні.

Деталі

До того ж загарбники намагаються відновити роботу морського порту в тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Насамперед планується встановити сполучення з ростовом-на-дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче, щоб угоду щодо зернового коридору через Чорне море було підписано цього тижня.

Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання зерна, щоб у разі відсутності експорту через порти була змога зберігати як минулорічні залишки, так новий врожай, який за місяць активно збиратимуть.

Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, через блокування росією портів Україна не може відправити на експорт 22 млн тонн зернових.