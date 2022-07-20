Оккупанты продолжают воровать украинское зерно и металл: в разведке сообщили новые детали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. российские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией (зерно, общей массой 54 тыс. тонн) 13 июля планировали зайти в порт Бейрут (Ливан). Оператор судов – российская компания "Crane Marine Contractor LLC" (город астрахань). Однако ливанская власть запретила их разгрузку. Об этом сообщило Главное управление разведки МО, передает УНН.
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"В связи с этим, вражеские суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус. В дальнейшем с сирийской территории украинское зерно планируется доставлять грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.
Детали
К тому же захватчики пытаются возобновить работу морского порта во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. В первую очередь планируется установить сообщение с ростовом-на-дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта.
Дополнение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет, чтобы соглашение по зерновому коридору через Черное море было подписано на этой неделе.
Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению зерна, чтобы в случае отсутствия экспорта через порты была возможность хранить как прошлогодние остатки, так и новый урожай, который через месяц будут активно собирать.
Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за блокирования россией портов Украина не может отправить на экспорт 22 млн тонн зерновых.