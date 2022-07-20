Оккупанты продолжают воровать украинское зерно и металл: в разведке сообщили новые детали

Цитата

"В связи с этим, вражеские суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус. В дальнейшем с сирийской территории украинское зерно планируется доставлять грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.

Детали

К тому же захватчики пытаются возобновить работу морского порта во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. В первую очередь планируется установить сообщение с ростовом-на-дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет, чтобы соглашение по зерновому коридору через Черное море было подписано на этой неделе.

Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению зерна, чтобы в случае отсутствия экспорта через порты была возможность хранить как прошлогодние остатки, так и новый урожай, который через месяц будут активно собирать.

Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за блокирования россией портов Украина не может отправить на экспорт 22 млн тонн зерновых.