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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В України є план "Б", якщо не вийде деблокувати морські порти – Мінагрополітики

В України є план "Б", якщо не вийде деблокувати морські порти – Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 101014 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання зерна, щоб у разі відсутності експорту через порти була змога зберігати як минулорічні залишки, так новий врожай, який за місяць активно збиратимуть.  Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує УНН з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Деталі

"Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10-15 млн тонн. Тому зараз як план "Б" для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн", – розповів Висоцький.

Загалом по всій території України розподілено тисячі елеваторних потужностей.

"Сама ідея важлива і потрібна, без неї ми не зможемо реалізувати увесь експортний потенціал. І зрозуміло, що для цього потрібно мати декілька факторів: це й достатньо протикорабельної зброї, і забезпечений гарантований військовий супровід. Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити", – зазначив Висоцький.

Нагадаємо

Рашисти намагаються спричинити продовольчу кризу в південних регіонах України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс звинуватила путіна у використанні голоду як зброї. Російські окупанти заблокували в українських портах понад 20 мільйонів тонн зерна.

За словами Зеленського, росія намагається продати іншим країнам крадене на тимчасово захоплених територіях України зерно. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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