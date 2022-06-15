В України є план "Б", якщо не вийде деблокувати морські порти – Мінагрополітики

Деталі

"Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10-15 млн тонн. Тому зараз як план "Б" для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн", – розповів Висоцький.

Загалом по всій території України розподілено тисячі елеваторних потужностей.

"Сама ідея важлива і потрібна, без неї ми не зможемо реалізувати увесь експортний потенціал. І зрозуміло, що для цього потрібно мати декілька факторів: це й достатньо протикорабельної зброї, і забезпечений гарантований військовий супровід. Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити", – зазначив Висоцький.

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