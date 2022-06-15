У Украины есть план "Б", если не получится деблокировать морские порты – Минагрополитики

Детали

"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10-15 млн тонн. Поэтому сейчас как план "Б" для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн", – рассказал Высоцкий.

Всего по всей территории Украины распределены тысячи элеваторных мощностей.

"Сама идея важная и нужная, без нее мы не сможем реализовать весь экспортный потенциал. И понятно, что для этого нужно иметь несколько факторов: это и достаточно противокорабельного оружия, и обеспеченное гарантированное военное сопровождение. Поэтому продолжается работа в этом направлении. Когда будут конечные согласованные Украиной детали, можем сообщить", – отметил Высоцкий.

Напомним

Рашисты пытаются вызвать продовольственный кризис в южных регионах Украины.