Ердоган хоче підписання угоди щодо "зернового коридору" цього тижня

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Підкресливши, що Туреччина давно і наполегливо працює над експортом українського зерна через Чорне море, Ердоган повідомив, що на технічній нараді, що відбулася минулого тижня в Стамбулі, було досягнуто домовленості щодо основних напрямків процесу в межах плану Організації Об'єднаних Націй.

Цитата

"Тепер ми хочемо викласти цю угоду у письмовій формі цього тижня. Ми сподіваємося, що план почне реалізовуватися найближчими днями", - сказав Ердоган.

"Процес здійснюватиметься із координаційного центру, який буде створено у Стамбулі. Окрім нашої країни, там будуть представники росії, України та ООН. Наша країна, яка користується довірою всіх зацікавлених сторін, координуватиме процес здоровим чином із міжвідомчим підходом. З погляду глобальної продовольчої безпеки. Ми продовжуємо наші інтенсивні зусилля, щоб завершити цей важливий та чутливий процес", - додав президент Туреччини.

Доповнення

13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

В ООН сказали, що за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що росія та Україна за допомогою міжнародних посередників майже досягли угоди про розблокування українських портів для експорту зерна.

Контекст

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, обсяг може до осені сягнути 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні чиновники звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.