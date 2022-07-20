Экспорт украинского зерна будет происходить через три порта - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Экспорт заблокированного украинского зерна будет происходить через три порта – "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Об этом информирует УНН со ссылкой на комментарий нардепа, члена украинской делегации на переговорах с россией Рустема Умерова "Суспільному".
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"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их", - отметил Умеров.
Детали
Он также добавил, что при экспорте должны соблюдаться все рекомендации Морских сил и Вооруженных сил. Совместно с военными были разработаны безопасные маршруты, по которым будут проходить все гражданские суда.
"Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам", - сказал нардеп.
Умеров отметил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.
"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но в отношении этих коридоров, мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут лишь проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", - подчеркнул он.
Напомним
российские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией (зерно, общей массой 54 тыс. тонн) 13 июля планировали зайти в порт Бейрут (Ливан). Оператор судов – российская компания "Crane Marine Contractor LLC" (город астрахань). Однако ливанская власть запретила их разгрузку.