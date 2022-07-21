Соглашение по вывозу зерна уже на финальном этапе, но россияне могут "соскочить" в последний момент – нардеп

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"Как сообщают мои источники, даже несмотря на онлайн-формат завтрашних переговоров в Стамбуле соглашение о вывозе зерна все-таки состоится. Информация, распространяемая в СМИ по срыву договоренностей, не в полной мере соответствует действительности. Соглашение действительно уже на финальном этапе согласования. Хотя и остается риск, что россияне снова "соскочат" в последний момент", - написал нардеп.

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Ранее

Член украинской делегации на переговорах с россией Рустем Умеров сообщил, что экспорт заблокированного украинского зерна будет происходить через три порта – "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

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