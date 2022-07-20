“Зерновий коридор”: якщо рф погодилася на подібні переговори, то висуватиме неприйнятні для України умови – експерт

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"Треба розуміти, що йдеться про урожай і минулого року, який залишився не вивезеним, і врожай цього року. Бо ж насправді ми вивозили зерно цілий рік, починали в липні і завершували в червні. Цей процес зупинився через початок повномасштабної агресії і зараз виникає питання можливості зробити це швидко, адже вивозити можна постійно", – повідомив Кушнірук.

Експерт додав, що цілком можливо, погоджуючись на експорт зерна через Чорне море, росія поставить умову припинення бойових дій в південних регіонах, що є неприйнятним для України.

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"Така умова, якщо вона дійсно є, унеможливлює вивезення зернових. Адже цей процес триватиме довго, не пів місяця і не місяць. А це означає, що росія хоче обміняти право вивозити зерно на фактичну окупацію і фіксування окупації півдня України, що категорично неприйнятно. Я не вірю в добрі наміри росіян, якщо вони пішли на подібні переговори, скоріше за все будуть вимагати того, що є неприпустимим для України. Тому я ставлюся до цієї ідеї поки скептично", – зазначив Кушнірук.

Нагадаємо

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що узгоджено план та загальні принципи перевезення українського зерна морем, чергова зустріч ймовірна цього тижня.

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