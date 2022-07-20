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“Зерновий коридор”: якщо рф погодилася на подібні переговори, то висуватиме неприйнятні для України умови – експерт

“Зерновий коридор”: якщо рф погодилася на подібні переговори, то висуватиме неприйнятні для України умови – експерт

Київ • УНН

 • 323268 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. При згоді експортувати українське зерно росіяни можуть висунути умову припинення вогню на півдні України. Фактично це означатиме замороження бойових дій, адже вивезення зерна – процес тривалий. Про це у коментарі УНН розповів економіст-аналітик Борис Кушнірук.

Деталі

"Треба розуміти, що йдеться про урожай і минулого року, який залишився не вивезеним, і врожай цього року. Бо ж насправді ми вивозили зерно цілий рік, починали в липні і завершували в червні. Цей процес зупинився через початок повномасштабної агресії і зараз виникає питання можливості зробити це швидко, адже вивозити можна постійно", – повідомив Кушнірук.

Експерт додав, що цілком можливо, погоджуючись на експорт зерна через Чорне море, росія поставить умову припинення бойових дій в південних регіонах, що є неприйнятним для України.

Цитата

"Така умова, якщо вона дійсно є, унеможливлює вивезення зернових. Адже цей процес триватиме довго, не пів місяця і не місяць. А це означає, що росія хоче обміняти право вивозити зерно на фактичну окупацію і фіксування окупації півдня України, що категорично неприйнятно. Я не вірю в добрі наміри росіян, якщо вони пішли на подібні переговори, скоріше за все будуть вимагати того, що є неприпустимим для України. Тому я ставлюся до цієї ідеї поки скептично", – зазначив Кушнірук.

Нагадаємо

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що узгоджено план та загальні принципи перевезення українського зерна морем, чергова зустріч ймовірна цього тижня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блокада росією портів загрожує скороченням посівів зерна в Україні на 30-60% - Мінагрополітики

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