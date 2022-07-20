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"Зерновой коридор": если рф согласилась на подобные переговоры, то будет выдвигать неприемлемые для Украины условия - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. При согласии экспортировать украинское зерно россияне могут выдвинуть условие прекращения огня на юге Украины. Фактически это будет означать заморозку боевых действий, ведь вывоз зерна – процесс длительный. Об этом в комментарии УНН рассказал экономист-аналитик Борис Кушнирук.

Детали

"Нужно понимать, что речь идет об урожае и прошлого года, который остался не вывезенным, и урожае этого года. Ведь на самом деле мы вывозили зерно круглый год, начинали в июле и завершали в июне. Этот процесс остановился из-за начала полномасштабной агрессии и сейчас возникает вопрос возможности сделать это быстро, ведь вывозить можно постоянно", – сообщил Кушнирук.

Эксперт добавил, что вполне возможно, соглашаясь на экспорт зерна через Черное море, россия поставит условие прекращения боевых действий в южных регионах, что неприемлемо для Украины.

Цитата

"Такое условие, если оно действительно есть, делает невозможным вывоз зерновых. Ведь этот процесс будет длиться долго, не пол месяца и не месяц. А это значит, что россия хочет обменять право вывозить зерно на фактическую оккупацию и фиксирование оккупации юга Украины, что категорически неприемлемо. Я не верю в благие намерения россиян, если они пошли на подобные переговоры, скорее всего будут требовать того, что недопустимо для Украины. Поэтому я отношусь к этой идее пока скептически", – отметил Кушнирук.

Напомним

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что согласован план и общие принципы перевозки украинского зерна по морю, очередная встреча вероятна на этой неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокада россией портов грозит сокращением посевов зерна в Украине на 30-60% - Минагрополитики

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