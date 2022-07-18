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Туреччина заявила про узгодження загальних принципів "зернового коридору" з України

Туреччина заявила про узгодження загальних принципів "зернового коридору" з України

Київ • УНН

 • 210897 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що узгоджено план та загальні принципи перевезення українського зерна морем, чергова зустріч ймовірна цього тижня, пише УНН з посиланням на Yeni Şafak.

Акар торкнувся питання "врегулювання зернової кризи, що зачепила весь світ". Нагадавши, що 13 липня у Стамбулі відбулася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями міністерств оборони Туреччини, рф та України та делегацією ООН, Акар повідомив, що у межах зустрічі військові делегації України та рф вперше зібралися за одним столом із членами ООН.

Цитата

"План перевезення зерна та продуктів харчування був узгоджений на загальних засадах. Ми продовжуємо наші зусилля, щоб перетворити його на конкретний імплементаційний план. Зустріч, ймовірно, відбудеться цього тижня", - сказав Акар.

З його слів, "у цьому контексті є основні технічні питання, такі як створення операційного центру в Стамбулі, спільний контроль у пунктах виходу та прибуття у портах, забезпечення безпеки судноплавства на перевалочних шляхах".

Доповнення

13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

В ООН сказали, що за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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