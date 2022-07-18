Туреччина заявила про узгодження загальних принципів "зернового коридору" з України

Акар торкнувся питання "врегулювання зернової кризи, що зачепила весь світ". Нагадавши, що 13 липня у Стамбулі відбулася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями міністерств оборони Туреччини, рф та України та делегацією ООН, Акар повідомив, що у межах зустрічі військові делегації України та рф вперше зібралися за одним столом із членами ООН.

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"План перевезення зерна та продуктів харчування був узгоджений на загальних засадах. Ми продовжуємо наші зусилля, щоб перетворити його на конкретний імплементаційний план. Зустріч, ймовірно, відбудеться цього тижня", - сказав Акар.

З його слів, "у цьому контексті є основні технічні питання, такі як створення операційного центру в Стамбулі, спільний контроль у пунктах виходу та прибуття у портах, забезпечення безпеки судноплавства на перевалочних шляхах".

Доповнення

13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

В ООН сказали, що за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано.