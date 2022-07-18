Турция заявила о согласовании общих принципов "зернового коридора" из Украины

Акар затронул вопрос "урегулирования зернового кризиса, затронувшего весь мир". Напомнив, что 13 июля в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча между военными делегациями министерств обороны Турции, рф и Украины и делегацией ООН, Акар сообщил, что в рамках встречи военные делегации Украины и рф впервые собрались за одним столом с членами ООН.

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"План перевозки зерна и продуктов питания был согласован на общих началах. Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный имплементационный план. Встреча, вероятно, состоится на этой неделе", - сказал Акар.

По его словам, "в этом контексте есть основные технические вопросы, такие как создание операционного центра в Стамбуле, совместный контроль в пунктах выхода и прибытия в портах, обеспечение безопасности судоходства на перевалочных путях".

Дополнение

13 июля в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

В ООН сказали, что по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле по возобновлению экспорта продовольствия из украинских портов был достигнут прогресс, однако о перспективах мирного урегулирования российско-украинской войны говорить рано.