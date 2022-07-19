Блокада росією портів загрожує скороченням посівів зерна в Україні на 30-60% - Мінагрополітики

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Сольський зазначив, що врожай зерна в Україні цього року через сприятливу погоду буде непоганим, незважаючи на окупацію росією 30-40% сільськогосподарських угідь та пожеж на полях у прифронтових районах.

При цьому відсутність експорту "розірве фінансовий цикл" і підкосить аграріїв фінансово. Сольський зазначає, що фермери, які не отримають грошей за цьогорічний урожай, не зможуть купити насіння, добрива, гербіциди та паливо для посівної кампанії.

Цитата

"Аграрії знизять посіви озимих, пшениці та ячменю від 30% до 60%", - прогнозує міністр.

Замість зерна фермери перейдуть на вирощування ріпаку, сої та соняшнику. Ці культури мають вищу ціну та нижчу врожайність, тому для їх перевезення потрібно менше транспорту.

Додамо

Раніше в Мінагрополітики прогнозували, що врожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через російське вторгнення, що триває.