Блокада россией портов грозит сокращением посевов зерна в Украине на 30-60% – Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Из-за блокады российской федерацией портов в Украине, в следующем году ожидается усугубление продовольственного кризиса в мире, что грозит сокращением посевов зерна в Украине на 30-60%. Об этом в интервью Financial Times сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает УНН.
Детали
Сольский отметил, что урожай зерна в Украине в этом году из-за благоприятной погоды будет неплохим, несмотря на оккупацию россией 30-40% сельскохозяйственных угодий, и пожаров на полях в прифронтовых районах.
При этом, отсутствие экспорта "разорвет финансовый цикл" и подкосит аграриев финансово. Сольский отмечает, что фермеры, которые не получат денег за урожай этого года, не смогут купить семена, удобрения, гербициды и топливо для посевной кампании.
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"Аграрии снизят посевы озимых, пшеницы и ячменя от 30% до 60%", — прогнозирует министр.
Вместо зерна фермеры перейдут на выращивание рапса, сои и подсолнечника. Эти культуры имеют более высокую цену и более низкую урожайность, поэтому для их перевозки нужно меньше транспорта.
Добавим
Ранее в Минагрополитики прогнозировали, что урожай в следующем году в Украине может сократиться на 40% из-за продолжающегося российского вторжения.