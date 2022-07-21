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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Угода щодо вивозу зерна вже на фінальному етапі, але росіяни можуть "зіскочити" в останній момент - нардеп

Угода щодо вивозу зерна вже на фінальному етапі, але росіяни можуть "зіскочити" в останній момент - нардеп

Київ • УНН

 • 187766 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Навіть попри онлайн-формат завтрашніх переговорів у Стамбулі угода щодо вивозу зерна все-таки відбудеться, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, але не виключив ризику, що росіяни "зіскочать" в останній момент, передає УНН.

Цитата

"Як повідомляють мої джерела, навіть попри онлайн-формат завтрашніх переговорів у Стамбулі угода щодо вивозу зерна все-таки відбудеться. Інформація, яку поширюють у медіа щодо зриву домовленностей, не у повній мірі відповідає дійсності. Угода дійсно вже на фінальному етапі узгодження. Хоча й залишається ризик, що росіяни знову "зіскочать" у останній момент", - написав нардеп.

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Раніше

Член української делегації на переговорах з росією Рустем Умєров повідомив, що експорт заблокованого українського зерна буде відбуватися через три порти - "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

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