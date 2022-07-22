Украина отдельно, россия - отдельно: в Стамбуле подписали соглашения о "зерновом коридоре"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна, передает УНН.
Детали
Свои подписи под документом поставили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар.
Также представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.
По данным BBC News Türkçe, Украина начнет экспорт с помощью лоцманских кораблей.
С созданием продовольственного коридора Украина сможет начать экспорт из полностью подконтрольных ей портов Одесса, Южный и Черноморск.
Согласно соглашению, будут заранее определены маршруты, по которым продовольствие будет доставляться на мировые рынки.
При этом в СМИ сообщалось, что россия будет соблюдать режим прекращения огня и не будет ставить под угрозу безопасность кораблей.
Украина же хочет, чтобы российские корабли ни в коем случае не заходили в украинские территориальные воды.
Соглашение также включает в себя контроль за грузом координационным центром, который будет создан в Стамбуле.
россия хотела, чтобы эта наблюдательная миссия осуществлялась совместно с участием всех сторон, а Украина хотела, чтобы она проходила под наблюдением ООН. Окончательная ситуация станет известна, когда будет объявлено о соглашении.
Соглашение предусматривает осмотр грузов судов, следующих по продовольственному коридору, в пунктах, которые будут созданы Турцией с участием россии.
россия хочет, чтобы эта инспекция убедилась, что входящие в Украину грузовые суда не перевозят оружие и военные грузы.
В этом процессе отмечается, что ВМС Турции будут играть роль с точки зрения соглашений между сторонами.
Добавим
Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что Украина не подписывает договор “о вывозе украинского зерна” с россией. Это предполагает никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей россии в украинских портах не будет.