В Одессе слышны взрывы: официальной информации пока нет

Детали

Корреспонденты "Суспільне" сообщают, что в Одессе слышны взрывы.

Также народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе.

«Работает ПВО», – написал он в Telegram.

Дополнение

В Одесской области силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Как сообщили в ОК "Юг", БПЛА пытался разведать припортовую инфраструктуру.