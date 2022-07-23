В Одессе слышны взрывы: официальной информации пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Одессе слышны взрывы. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что работает ПВО. Однако официальной информации пока нет, информирует УНН.
Детали
Корреспонденты "Суспільне" сообщают, что в Одессе слышны взрывы.
Также народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе.
«Работает ПВО», – написал он в Telegram.
Дополнение
В Одесской области силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Как сообщили в ОК "Юг", БПЛА пытался разведать припортовую инфраструктуру.