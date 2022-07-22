Вибух в Одесі: сили ППО збили безпілотник, який намагався розвідати припортову інфраструктуру

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"На Одещині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, запускаючи безпілотні літальні апарати з напрямку моря. Під час спроби висвітлення узбережжя та портової інфраструктури, ворожий БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, в Одесі пролунав вибух. Так повідомлялось, що ймовірно спрацювала ППО і збито безпілотник.