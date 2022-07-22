Взрыв в Одессе: силы ПВО сбили беспилотник, пытавшийся разведать припортовую инфраструктуру

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"На Одесщине враг продолжает проведение воздушной разведки, запуская беспилотные летательные аппараты по направлению моря. При попытке освещения побережья и портовой инфраструктуры вражеский БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщал УНН, в Одессе раздался взрыв. Так сообщалось, что вероятно сработала ПВО и сбит беспилотник.