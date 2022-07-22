В Одесі пролунав вибух: ймовірно, спрацювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Одесі пролунав вибух. Про це повідомляють користувачі соцмереж, а також нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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"Вибух в Одесі! За попередніми даними, спрацювала ППО. Уточнюю інформацію", - написав Гончаренко.
У соцмережах також повідомляють, що ймовірно було збито безпілотник. Проте наразі дана інформація не підтверджена.
Міська та обласна влада поки не коментувала інформацію про вибух.
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