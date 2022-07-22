В Одесі пролунав вибух: ймовірно, спрацювала ППО

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"Вибух в Одесі! За попередніми даними, спрацювала ППО. Уточнюю інформацію", - написав Гончаренко.

У соцмережах також повідомляють, що ймовірно було збито безпілотник. Проте наразі дана інформація не підтверджена.

Міська та обласна влада поки не коментувала інформацію про вибух.

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