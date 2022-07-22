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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34989 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81150 перегляди

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В Одесі пролунав вибух: ймовірно, спрацювала ППО

В Одесі пролунав вибух: ймовірно, спрацювала ППО

Київ • УНН

 • 303862 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. В Одесі пролунав вибух. Про це повідомляють користувачі соцмереж, а також нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

"Вибух в Одесі! За попередніми даними, спрацювала ППО. Уточнюю інформацію", - написав Гончаренко.

У соцмережах також повідомляють, що ймовірно було збито безпілотник. Проте наразі дана інформація не підтверджена.

Міська та обласна влада поки не коментувала інформацію про вибух.

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