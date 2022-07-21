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росія готує наступ на Одесу на початку 2023 року, щоб відрізати Україну від моря - Foreign Policy

росія готує наступ на Одесу на початку 2023 року, щоб відрізати Україну від моря - Foreign Policy

Київ • УНН

 • 1073720 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. На початку 2023 року російські війська готують наступ на Одесу, щоб відрізати Україну від моря. Про це УНН пише з посиланням на Foreign Policy.

Цитата

"Припускається, що наступного року Україна може зіткнутися з ще одним дуже серйозним російським наступом. І ми маємо зробити все можливе, щоб дати Києву не тільки зброю, а й людей - добре навчені сили, щоб спробувати подолати це", – пише видання з посиланням на джерела у західних урядових колах.

Деталі

На думку західних офіційних осіб, росія, ймовірно, спробує просунутися до Одеси, щоб захопити південно-західне узбережжя та відрізати Україну від моря.

Зазначається, що Одеса є найважливішим транзитним вузлом для українського експорту зерна. На нього припадає одна шоста світових поставок кукурудзи і одна восьма світових поставок пшениці.

У разі захоплення порту російськими військами – це завдасть нищівного удару по військових зусиллях України та дасть кремлю контроль над життєво важливими світовими запасами продовольства, які скоротилися з початку війни.

Водночас, опір України у поєднанні з життєво важливою військовою допомогою Заходу та власними військовими помилками Москви знижують ризик захоплення Одеси окупантами, навіть якщо це стане головним пріоритетом на наступному етапі війни.

"З огляду на час, який Україна виграла для зміцнення цього південного району, тоді як бойові дії продовжуються далі на схід і північ, росіянам буде важко увійти та взяти Одесу, особливо із західними системами оборони, які можуть стримати російський флот", - заявив колишній чиновник Міністерства оборони США, а нині експерт із питань європейської безпеки Джим Таунсенд.

Додамо

У червні Генштаб ЗСУ повідомляв, що у разі успіху в Херсонській області російські окупанти готуватимуться до захоплення Миколаєва та наступу на Одесу.

Українські Національні Новини

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