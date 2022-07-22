В Одессе раздался взрыв: вероятно, сработала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Одессе раздался взрыв. Об этом сообщают пользователи соцсетей, а также нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
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"Взрыв в Одессе! По предварительным данным, сработало ПВО. Уточняю информацию", - написал Гончаренко.
В соцсетях также сообщают, что предположительно был сбит беспилотник. Однако данная информация не подтверждена.
Городские и областные власти пока не комментировали информацию о взрыве.
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