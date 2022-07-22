В Одессе раздался взрыв: вероятно, сработала ПВО

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"Взрыв в Одессе! По предварительным данным, сработало ПВО. Уточняю информацию", - написал Гончаренко.

В соцсетях также сообщают, что предположительно был сбит беспилотник. Однако данная информация не подтверждена.

Городские и областные власти пока не комментировали информацию о взрыве.

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