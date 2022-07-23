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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34955 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81111 перегляди

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В Одесі чути вибухи: офіційної інформації наразі немає

В Одесі чути вибухи: офіційної інформації наразі немає

Київ • УНН

 • 215035 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. В Одесі чутно вибухи. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що працює ППО. Однак, офіційної інформації наразі немає, інформує УНН.

Деталі

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що в Одесі чутно вибухи.

Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про вибухи в Одесі.

«Працює ППО», - написав він у Telegram.

Доповнення

На Одещині сили ППО збили ворожий безпілотник. Як повідомили в ОК "Південь", БПЛА намагався розвідати припортову інфраструктуру.

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