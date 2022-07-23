В Одесі чути вибухи: офіційної інформації наразі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В Одесі чутно вибухи. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що працює ППО. Однак, офіційної інформації наразі немає, інформує УНН.
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Кореспонденти Суспільного повідомляють, що в Одесі чутно вибухи.
Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про вибухи в Одесі.
«Працює ППО», - написав він у Telegram.
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На Одещині сили ППО збили ворожий безпілотник. Як повідомили в ОК "Південь", БПЛА намагався розвідати припортову інфраструктуру.