В Одесі чути вибухи: офіційної інформації наразі немає

Деталі

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що в Одесі чутно вибухи.

Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про вибухи в Одесі.

«Працює ППО», - написав він у Telegram.

Доповнення

На Одещині сили ППО збили ворожий безпілотник. Як повідомили в ОК "Південь", БПЛА намагався розвідати припортову інфраструктуру.