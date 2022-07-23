Посол США про російський удар по порту Одеси після угоди щодо зерна: кремль продовжує перетворювати їжу на зброю

Цитата

«Обурливо. росія завдала удару по портовому місту Одесі менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл постачання сільськогосподарської продукції на експорт. кремль продовжує перетворювати їжу на зброю. росія має бути притягнута до відповідальності», - написала Брінк у Twitter.

Доповнення

ОК "Південь" повідомило, що російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що удар по порту Одеси крилатими ракетами – це плювок російського президента володимира путіна в обличчя Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди щодо експорту українського зерна.