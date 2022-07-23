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Плевок путина в лицо Генсеку ООН и президенту Турции: МИД о ракетном ударе по порту Одессы

Киев • УНН

 • 266062 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Удар по порту Одессы крылатыми ракетами – это плевок российского президента владимира путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения по экспорту украинского зерна. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Украины Олега Николенко, передает УНН.

Цитата

«Меньше 24 часов понадобилось российской федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе. Российская ракета - это плевок владимира путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», - написал Николенко в Facebook.

Детали

По его словам, Украина отмечает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

«Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договоренностей, россия будет нести полное соответствие за углубление глобального продовольственного кризиса», - отметил Николенко.

Дополнение

ОК "Юг" сообщило, что российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Это произошло после того, как представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна. Представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

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