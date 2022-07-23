Плювок путіна в обличчя Генсеку ООН та президенту Туреччини: МЗС про ракетний удар по порту Одеси

Цитата

«Менше 24 годин знадобилося російській федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета - це плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», - написав Ніколенко у Facebook.

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За його словами, Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

«Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей, росія нестиме повну відповідність за поглиблення глобальної продовольчої кризи», - зазначив Ніколенко.

Доповнення

ОК "Південь" повідомило, що російські окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Це сталося після того, як представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна. Представники росії, Туреччини та ООН окремо підписали угоду про експорт українського зерна.

Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".