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Окупанти готують фейкове розслідування про бомбардування драмтеатру в Маріуполі – розвідка

Окупанти готують фейкове розслідування про бомбардування драмтеатру в Маріуполі – розвідка

Київ • УНН

 • 125010 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Російські окупанти готують фейкове розслідування про події у драмтеатрі Маріуполя, щоб покласти відповідальність за злочин на українців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

"Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти", – ідеться у повідомленні.

Наразі окупанти за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів готують постановчі відео, які начебто "мають довести", що вибух в драмтеатрі Маріуполя стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулися начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше ніж 14 людей.

Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі.

Нагадаємо

Внаслідок удару російських окупантів по драматичному театру Маріуполя загинуло щонайменше 600 мирних жителів. Такого висновку дійшли журналісти Associated Press, провівши власне розслідування.

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