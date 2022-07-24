Окупанти готують фейкове розслідування про бомбардування драмтеатру в Маріуполі – розвідка

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"Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти", – ідеться у повідомленні.

Наразі окупанти за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів готують постановчі відео, які начебто "мають довести", що вибух в драмтеатрі Маріуполя стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулися начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше ніж 14 людей.

Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі.

Нагадаємо

Внаслідок удару російських окупантів по драматичному театру Маріуполя загинуло щонайменше 600 мирних жителів. Такого висновку дійшли журналісти Associated Press, провівши власне розслідування.