Окупанти готують фейкове розслідування про бомбардування драмтеатру в Маріуполі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Російські окупанти готують фейкове розслідування про події у драмтеатрі Маріуполя, щоб покласти відповідальність за злочин на українців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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"Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти", – ідеться у повідомленні.
Наразі окупанти за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів готують постановчі відео, які начебто "мають довести", що вибух в драмтеатрі Маріуполя стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулися начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше ніж 14 людей.
Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі.
Нагадаємо
Внаслідок удару російських окупантів по драматичному театру Маріуполя загинуло щонайменше 600 мирних жителів. Такого висновку дійшли журналісти Associated Press, провівши власне розслідування.