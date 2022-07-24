Оккупанты готовят фейковое расследование о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе – разведка

Детали

"Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя. Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети", – говорится в сообщении.

Сейчас оккупанты с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел внутри помещения. Все разрушения произошли якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек.

Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", которые "видели", как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания.

Напомним

В результате удара российских оккупантов по драматическому театру Мариуполя погибло по меньшей мере 600 мирных жителей. К такому выводу пришли журналисты Associated Press, проведя собственное расследование.