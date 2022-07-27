В Мариуполе во время кражи оккупантами урожая раздался мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В оккупированном Мариуполе раздался ряд взрывов. Один из них – во время кражи оккупантами украинского урожая. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
Детали
По словам Андрющенко, раздалось несколько мощных взрывов: Левобережный район – в полях вне города (разминирование); Сартана – в полях (разминирование) и самый громкий со стороны Приморского района. Звук взрыва со стороны Приморского района слышали даже в селе Мелекино в 15 км от эпицентра. По предварительным данным, последний взрыв это следствие очередной попытки кражи украинского урожая.
Цитата
"Сельхозтехника налетела на мину. Местные пишут о нескольких каретах скорой, уехавших на место взрыва. Информацию уточняем. Единственное, что должны помнить оккупанты и коллаборанты - воровать украинское вредно для здоровья. А иногда – для жизни", - написал советник мэра.
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Дополнение
В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферндумом рассматривают вопросы переименования Мариуполя в Жданов.