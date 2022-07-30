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В захваченном Энергодаре раздались взрывы возле гостиницы, где живут оккупанты

Киев • УНН

 • 146424 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Этой ночью во временно захваченном Энергодаре в Запорожской области раздались взрывы перед гостиницей “ОП ЗАЭС”, где живут оккупанты. В воздух взлетело три единицы военной техники рф, которая преграждала подъезд к гостинице, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, пишет УНН.

Цитата

“В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень жарко в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего начался пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники. Пока известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники рф, которая преграждала подъезд к гостинице”, – сообщил Орлов в Telegram.

Детали

По имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

Дополнение

Как писал УНН, в Мариуполе передали очередной "горячий" привет оккупантам. Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, "красиво пылало" у складов техники с БК и минных полей.

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