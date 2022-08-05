Рашисты в Энергодаре устроили очередную провокацию: зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня российские военные снова прибегли к провокациям. Как сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, в результате их обстрела зафиксировано три «прилета» возле промышленной площадки ЗАЭС, передает УНН.
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"Сегодня, 5 августа, российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14.30 зафиксировано три «прилета» возле промышленной площадки ЗАЭС", - написал Орлов.
По его словам, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
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В то же время, Орлов подчеркнул, что несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции.
Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.
"Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины!" – резюмировал городской голова.
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