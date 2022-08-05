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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Вдруге за декілька годин окупанти вдарили по ЗАЕС: є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин

Вдруге за декілька годин окупанти вдарили по ЗАЕС: є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин

Київ • УНН

 • 318227 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор, передає УНН із посиланням на Єнергоатом.

Деталі

За даними Енергоатому, рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

"Перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака", - йдеться у повідомленні.

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У той же час, український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень, зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо

Сьогодні приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

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