Ядерний тероризм триває: вчора окупанти знову обстріляли ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Вчора ввечері російські окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції – влучили поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Про це в Telegram повідомив Енергоатом, інформує УНН.
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"Вчора, 6 серпня 2022 року, ввечері російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької атомної станції та міста Енергодар. Вони влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП)", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили в Енергоатомі, цілилися саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу – 174 контейнери, в кожному з них по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.
Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Своєчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.
Через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено приблизно 800 кв. м віконних поверхонь у різних будівлях станції. Осколкове поранення дістав один працівник ЗАЕС – його доправили у міську лікарню.
Усі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС перебуває до 500 осіб, а також персонал росатома, заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки.
Також окупанти стріляли поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору Енергодара.
Нагадаємо
Окупанти обстрілюют ЗАЕС, щоб залишити південь України без світла. Про це заявили в Енергоатомі.