Окупанти обстрілюють ЗАЕС, щоб залишити південь України без світла, – Енергоатом

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"Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в "Енергоатом", такими діями окупаційні війська перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на Запорізькій АЕС та застерегли, що обстріли продовжаться.

Завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, які не мають доступу до АЕС, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових.

"Якщо зараз цього не зробити, то Росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів. Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України", - зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо

5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.