Оккупанты обстреливают ЗАЭС, чтобы оставить юг Украины без света, – Энергоатом

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"Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС – ее артиллерийские обстрелы – преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждение всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Энергоатом", такими действиями оккупационные войска перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на Запорожской АЭС и предупредили, что обстрелы продолжатся.

Помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, не имеющих доступа к АЭС, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных.

"Если сейчас этого не сделать, то Россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов. Этому сейчас способствуют активные действия находящихся на станции представителей Росатома, координирующих специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи’ЗАЭС с энергосистемой Украины", - отметили в "Энергоатоме".

Напомним

5 августа 2022 года военнослужащие вооруженных формирований страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.