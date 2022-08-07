Ядерный терроризм продолжается: вчера оккупанты снова обстреляли ЗАЭС

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"Вчера, 6 августа 2022 года, вечером российские оккупанты в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Они попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (СХОЯТ)", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в Энергоатоме, целились именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела – 174 контейнера, в каждом из них по 24 сборки отработанного ядерного топлива.

Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива невозможно.

Из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено примерно 800 кв. м оконных поверхностей в разных постройках станции. Осколочное ранение получил один работник ЗАЭС – его доставили в городскую больницу.

Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС находится до 500 человек, а также персонал росатома, заранее спрятались в бункерных станционных помещениях кризисного центра и центра технической поддержки.

Также оккупанты стреляли вблизи территории завода строительных конструкций и по водозабору Энергодара.

Напомним

Оккупанты обстреливают ЗАЭС, чтобы оставить юг Украины без света. Об этом заявили в Энергоатоме.