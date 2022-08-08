ЗАЭС сейчас связана с украинской энергосистемой только одной линией, что очень опасно - Энергоатом

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Запорожская АЭС связана только одной линией с Украиной. Обесточение ЗАЭС сделает хранение ядерного топлива в атомных реакторах, бассейнах выдержки очень опасным. Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сейчас Запорожская станция связана с украинской энергосистемой только одной линией. Это опасно для такого ядерного объекта, так как при повреждении всех линий станция перейдет в режим полного обесточивания. Эта ситуация уже очень опасна для сохранения в безопасном состоянии топлива в атомных реакторах, бассейнах выдержки", - рассказал Котин.

Детали

По его словам, вчерашние прилеты вблизи расположения хранилищ ядерного топлива несут большую угрозу. Если бы россияне попали в контейнеры с топливом, то вероятность радиационной аварии была бы очень велика.

«В конце концов бессмысленные действия (россиян – ред.) могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля и это будет Фукусима или Чернобыль», - сказал Котин.

Дополнение

5 августа российские террористы дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС, и что вследствие повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

6 августа вечером российские оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции – попали рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. 

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Запорожской АЭС остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Также высока пожарная опасность.

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