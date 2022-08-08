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На ЗАЕС є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин – Енергоатом

На ЗАЕС є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин – Енергоатом

Київ • УНН

 • 144849 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека. Про це інформує НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

Деталі

Станом на 08:00 8 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Як зазначили, періодичний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Внаслідок атаки на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків.

Цитата

"Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека. (...) Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.

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