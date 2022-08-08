На ЗАЭС есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Запорожской АЭС остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Также высокой является пожарная опасность. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.
Детали
По состоянию на 08:00 8 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
Периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на протяжении последних дней повлек за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков.
Цитата
"В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высокой является пожарная опасность. (...) Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения россии освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", – говорится в сообщении.
Дополнение
Вечером 5 августа российские террористы вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что вражеский обстрел был совершен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС и вследствие повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.
Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.