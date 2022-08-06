россияне ночью ударили по Запорожью ракетами - глава ОВА

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«Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе города Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы», - сообщил Старух в Telegram.

Детали

По его словам, ночью обстрелам со стороны оккупанта подверглась промплощадка поселка Степногорск. Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах громады электроснабжение отсутствует.

«Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв», - написал Старух.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Николаеве и Запорожье прогремели мощные взрывы.

Вечером 5 августа российские террористы вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.